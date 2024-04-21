Sakarya’da yaylada kadın cesedi bulundu Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası’nda bir kadın cesedi bulundu.

İHA

Sakarya'da Soğucak Yaylası girişinde bulunan kulübenin yakında meydana gelen olayda, bitki toplamaya gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan kadını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

Yapılan incelemeler neticesinde Betül Kurt (27) olduğu tespit edilen kadının Serdivan ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

Kurt’un vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini tespit eden ekipler, kadının cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırdı.

Otopsi yapılacak

Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)