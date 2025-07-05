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Samsun Valiliği uyardı: Denize girilmemeli

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceğinin değerlendirildiği bildirilerek "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" denildi.

İHA İHA
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Samsun Valiliği uyardı: Denize girilmemeli

Samsun Valiliği tarafından önemli bir uyarıda bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan boğulma riskine karşı denize girilmemesi istendi.

"BUGÜN GÜN İÇERİSİNDE DALGA YÜKSEKLİĞİNİN 1 METREYE ÇIKABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceği değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur.

ÖZELLİKLE SAHİL KESİMLERİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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