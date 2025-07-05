Samsun Valiliği uyardı: Denize girilmemeli

Samsun Valiliği tarafından önemli bir uyarıda bulunuldu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan boğulma riskine karşı denize girilmemesi istendi.
"BUGÜN GÜN İÇERİSİNDE DALGA YÜKSEKLİĞİNİN 1 METREYE ÇIKABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceği değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur.
ÖZELLİKLE SAHİL KESİMLERİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.