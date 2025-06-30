Samsun'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülme anı görüntülerine ulaşıldı

Samsun Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda meydana gelen olayda, husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAFASINDAN AĞIR YARALANDI

19 yaşındaki S.K. tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Enes Karagül, O.K.T. ve 20 yaşındaki S.K. yaralandı.

Kafasından ağır şekilde bıçaklanan Enes Karagül, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 TUTUKLAMA

Olay sonrası gözaltına alınan S.K. ve Ü.C. tutuklanırken, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte acılı aile, olayda aktif rol aldığını iddia ettikleri şahısların da adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

"KAVGADA 10 KİŞİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE GELİYOR"

Enes'in babası Hasan Karagül, şöyle konuştu:

Kavgada 10 kişi çocuğun üzerine geliyor. Olayı başlatan baba tokat atıyor, dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Dizi çocuğumun karnında, elleri boğazında. Böyle pansuman mı olur? Katilin babası da suçludur. En ağır cezayı alsınlar. Adalete sonsuz güveniyorum.

"KARNINA DİZLE BASTIRMAK, BOĞAZINI SIKMAK DELİLLERLE ORTADA"

Dede Sezai Karagül ise, "Torunum bayramın birinci günü çağırıldı. Önce babası tokat atıyor, sonra diğerleri etrafını sarıyor, kaçmasına fırsat verilmiyor. Bu tasarlanmış bir cinayettir. Müebbet hapis istiyoruz" dedi.

Ailenin avukatı Ahmet Eren Aslan da olayla ilgili olarak babanın da tutuklanması için süreci takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

Olay yerinde pansuman değil, nefes kesmeye yönelik bir müdahale var. Karnına dizle bastırmak, boğazını sıkmak delillerle ortada. Ayrıca olay yerinde elinde bıçakla görülen bir şahıs da tespit edildi. Bu kişinin de tutuklanmasını talep ediyoruz.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Karagül ailesi adaletin tam olarak tecelli etmesini bekliyor.