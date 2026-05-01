Bilecik'te dilencinin üzerinden 32 bin TL çıktı

Bilecik'te zabıta ekipleri, yaya devriyesi sırasında şehir dışından geldiği belirlenen Yunus G. isimli şahsı tespit etti. Şahsın dilencilik yaptığı değerlendirilerek müdahale edildi ve Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÜZEİRNDEN 32 BİN LİRA ÇIKTI

Yapılan üst aramasında şahsın üzerinde yaklaşık 32 bin TL nakit para bulundu. Paralar zabıta ekipleri tarafından tek tek sayılırken, miktarın büyüklüğü dikkat çekti.

Zabıta ekipleri, paranın birkaç gün içinde toplanmış olabileceğini değerlendiriyor.

"GÜNLÜK BİRKAÇ BİN LİRA KAZANIYORUM"

Zabıta yetkilileri, şahsın ifadesinde günlük 2 ila 3 bin TL civarında gelir elde ettiğini söylediğini aktardı. Bu durum, olayın sıradan bir dilencilik vakasından daha farklı bir boyuta sahip olabileceği yorumlarına neden oldu.

TOPLADIKLARI PARAYI BANKAYA YATIRIYORLAR

Yetkililer, bazı dilencilerin topladıkları paraları bankamatikler aracılığıyla hesaplarına yatırdığı yönünde bilgiler bulunduğunu da ifade etti. Bu durum, denetimlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

"HEM VİCDAN SÖMÜRÜSÜ HEM DE SUÇA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, yapılan uygulamaların yalnızca dilencilikle sınırlı olmadığını belirterek, bu tür faaliyetlerin farklı suçlara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Öndersev, dilenciliğin zaman zaman gasp, hırsızlık ve zorla para alma gibi suçlarla bağlantılı olabileceğine dikkat çekerek denetimlerin süreceğini vurguladı.

Yakalanan şahıs hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem uygulandı. Ele geçirilen paraya ilişkin değerlendirme sürecinin sürdüğü öğrenildi.