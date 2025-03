Haberler



Samsun'da 2 çocuk annesi kadının organları 3 hastaya can oldu Beyin ölümü gerçekleştikten sonra kardeşinin organlarının bağışlanması hakkındaki düşüncelerini aktaran Mısırcı'nın ağabeyi Erdoğan Çakır, kardeşinin iki tane oğlu olduğunu belirterek, "İnşallah bu organlarla bir can hayat bulur. Bulduğu can da bizi arayıp, teşekkür ederse seviniriz." dedi.