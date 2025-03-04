Samsun'da açık alanda tüfekle ateş açan şahıs yakalandı

İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı sanal devriye ekipleri açık alanda tüfekle ateş edilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit etti.
Polis ekipleri tüfekle havaya ateş açan kişinin H.R.K. olduğunu ve adres bilgilerini belirleyerek Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti.
GÖZALTINA ALINDI
H.R.K.'nin Çarşamba ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri şahsı 1 adet ruhsatsız tüfek ve olayda kullanılan 1 adet ruhsatlı tüfekle yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış