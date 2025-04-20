Samsun'da bıçaklı saldırı: Kız arkadaşıma baktı

Samsun'un Atakum ilçesinde, Eren A., pastanede oturduğu sırada yan masada oturan Ö.A.'yı kız arkadaşına baktığı bahanesiyle dışarı çağırdı.
Konuşmaya başlayan Eren A. ve Ö.A. arasında tartışma çıktı.
YARALI İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Eren A. belinden çıkardığı bıçakla Ö.A.'yı sağ kol bileğinden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Olaya ilişkin çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Eren A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Eren A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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