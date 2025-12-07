Samsun'da bir araçta bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

- Samsun Vezirköprü'de bir araçta 1.308 uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Araç sürücüsü M.A.S. gözaltına alındı.
- Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde uyuşturucuya geçit verilmiyor.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, ilçe merkezinde durdurdukları bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.
308 ADET UYUŞTURUCU HAP BULUNDU
M.A.S. idaresindeki araçta yapılan aramada bin 308 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.