Samsun'da bir araçta bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Vezirköprü ilçesinde bir araçta arama yapan polis bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 18:24
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, ilçe merkezinde durdurdukları bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

308 ADET UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

M.A.S. idaresindeki araçta yapılan aramada bin 308 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

