İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan 52 yaşındaki Ü.T. bir sitenin kapalı garajındaki bisikleti çaldı.
Bisikletin sahibinin ise hakim olduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıntı bisiklet ile yakalanarak gözaltına alınan Ü.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Tutuklandı
Bisikleti bakkala gitmek için aldığını iddia edilen Ü.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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