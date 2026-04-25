Zohran Mamdani'den sözde Ermeni soykırımına destek: Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'yi hedef alan küstahlık...

Müslüman olduğu için geniş kitlelerin desteğini alan New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani, bu sefer haddini aştı.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DESTEK ÇIKTI

Zohran Mamdani, 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sözde Ermeni soykırımına destek çıkarak küstah açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'Yİ VE OSMANLI'YI HEDEF ALDI

24 Nisan'ı işaret ederek bu günde 'Ermeni Soykırımı'nın 111. yıl dönümünü' andığını ifade eden Mamdani, Türkiye'yi hedef aldı.

Günümüz Türkiye'sinde, Suriye'sinde ve Ermenistan'ında 1,5 milyon Ermeni'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından 'katledildiğini' ileri süren Mamdani, "Katledilen 1,5 milyon Ermeni'yi onurlandırırken, tarihin kendini tekrarlamasına izin vermeyi reddetmeliyiz." dedi.

SOYKIRIM YALANI RÜZGARINA DAĞLIK KARABAĞ'I DA KATTI

Açıklamasının devamında Türkiye'ye yönelik iftiralarını sürdüren Mamdani, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması adına 2020'de başlatılan operasyonlar üzerinden Azerbaycan'ı da hedef aldı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa 'saldırdığı' görüşünü savunan Belediye Başkanı, 2023 yılından Azerbaycan'ın söz konusu bölgeden 100 binden fazla Ermeni'yi kovduğu ve soykırım kampanyasını sürdürdüğü hezeyanında bulundu.

ERMENİ DİASPORASINA KUCAK AÇTI

Sözde Ermeni soykırımı yalanını savunarak Ermeni diasporasına kucak açarak tarihin yalan ve karanlık tarafında yer almayı seçen Mamdani, yaptığı paylaşımın sonunda ise, "Bu anma gününde, Ermeni halkının ve tüm halkların özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkı için yeniden teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CEVAP

Mamdani ve benzeri açıklamalarda buluna siyasetçilere yanıt, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; 1915 yılındaki olaylara ilişkin iddialara yanıt verilerek; olayların hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerin açıldığı ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yönündeki çağrı hatırlatıldı.

"TAVIR NETTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kafkasya’da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir iş birliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır. 1915 olaylarına ilişkin tartışmada, tarafların, meselenin siyasi istismar konusu haline getirilmemesi gerektiği yönündeki tavrı nettir. Buna karşılık, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin, meseleyi dar siyasi hesapları için kullanmaya çalıştıkları veya kendi sorumluluklarının üstünü örtmeye çabaladıkları da görülmektedir.

Yüzyıllar boyunca birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerini barındıran ülkemiz, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Niyeti yapıcı olan üçüncü tarafları, ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaları ve son dönemde gelişen yapıcı diyalog ortamını desteklemeye davet ediyoruz."