Meksika'da eski güzellik kraliçesi Flores Gomez, kayınvalidesi tarafından öldürüldü

Meksika, eski güzellik kraliçesi Carolina Flores Gomez'in trajik ölümüyle çalkalanıyor...

Flores Gomez, geçtiğimiz günlerde eşi ile yaşadığı dairesinde ölü bulundu.

27 yaşındaki Gomez'in ateşli silahla başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

BEBEĞİNİN BULUNDUĞU EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika yerel basınından yer alan haberlere göre Gomez, kayınvalidesi tarafından evde yaşadığı tartışma sırasında öldürüldü.

Flores Gomez'in öldürüldüğü anlarda eşi ve kısa süre önce dünyaya getirdiği bebeğinin de evde bulunduğu öğrenildi.

KAYINVALİDE GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kayınvalide, cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, tartışma sırasında öfkesine yenik düştüğünü söylediği öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Gomez'in evde öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

KAYINVALİDESİ 6 EL ATEŞ ETTİ

Görüntülerde; 2017 yılında Miss Teen Universe yarışmasında birincilik tacını giyen Gomez'in, kayınvalidesi tarafından yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından silahla 6 el ateş açılarak öldürüldüğü görüldü.

Ayrıca silah sesini duyan eşinin yukarı kattan indiği, kucağında bebek ile olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer aldı.