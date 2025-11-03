Abone ol: Google News

Samsun'da cezaevi ziyaretinden dönen genç bıçaklandı

Samsun'da cezaevi ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 22:39
  • Samsun'da cezaevi ziyaretinden dönen İ.Ç., E.A.K. tarafından bıçakla saldırıya uğradı.
  • İ.Ç. hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren E.A.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı.

E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

