Samsun'da cezaevi ziyaretinden dönen genç bıçaklandı

- Samsun'da cezaevi ziyaretinden dönen İ.Ç., E.A.K. tarafından bıçakla saldırıya uğradı.
- İ.Ç. hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren E.A.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı.
E.A.K.'nin bıçakla saldırdığı İ.Ç., 5 yerinden yaralandı.
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırı sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.