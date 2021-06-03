Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp, annesini dövdü

Cezaevinden izinli olarak çıkan O.S isimli şahıs, annesini darbederek evdeki eşyaları dağıttı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan S.S. isimli bir kadının oğlu, cezaevinden izinli olarak çıkarıldı.

Cezaevinden çıkan ve eve alkollü gelen O.S., bilinmeyen bir nedenle annesine bağırmaya başladı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

Annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıtan S.S., ihbar üzerine gelen polis ekibini görünce apartmanın kömürlüğüne saklandı.

Polislere bıçak çeken O.S., ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.





"OĞLUM BANA HEP KÖTÜ DAVRANDI"

O.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Aile İçi Şiddet Bürosu’na teslim edildi.

Oğlunun kendisine sürekli kötü davrandığını söyleyen S.S. ise "Oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Her zaman böyle, evde kırılmadık eşya kalmadı" dedi.