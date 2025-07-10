Samsun’da çıkan kavgada otomobille üzerinden geçilen kişi öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde akraba olan U.Y. (32), M.Y. (35) ve A.G. (48) ile Mehmet Kalay (39) ve İ.K. (37) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.Y., kullandığı otomobille Kalay'ın üzerinden iki kez geçerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kalay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan, şahısların alkolün etkisinde olduğu, U.Y.'nin 19, Mehmet Kalay'ın ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.