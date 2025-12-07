Abone ol: Google News

Samsun'da dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şahıs bir başka dolmuş şoförü çıktı

Canik ilçesinde dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğrayan sürücüye ateş eden kişi dolmuş sürücüsü çıktı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:08
Samsun'da dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şahıs bir başka dolmuş şoförü çıktı
  • Samsun'un Canik ilçesinde dolmuş şoförü Murat A., seyir halindeyken bir başka dolmuş şoförü Erkan A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
  • Sol kolundan yaralanan Murat A., kendi aracıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.
  • Erkan A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 'pes' dedirten olay...

Dolmuş minibüs şoförü Murat A., seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.

BAŞKA BİR DOLMUŞ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan silahlı saldırganın aynı hatta çalışan dolmuş şoförü çıktı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Erkan A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

