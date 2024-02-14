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Samsun'da dün kaza yapan motosiklet sürücüsü, yine ölümden döndü

Samsun'da dün kaza yapan motosiklet sürücüsü, yine ölümden döndü Bafra ilçesinde dün gece yaptığı kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü, bugün yaptığı kazada da ölümden döndü.