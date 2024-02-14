Samsun'da dün kaza yapan motosiklet sürücüsü, yine ölümden döndü

Samsun'un Bafra ilçesi Ali Kale Caddesi’nde, 55 AHH 440 plakalı motosiklet ile ilçe merkezine giden Emre C. (18), önünde seyir halinde olan kurye G.A.’nın kullandığı 55 AKZ 579 plakalı motosiklete çarparak yola savruldu.
Motosiklete çarpmamak isterken başka bir araca çarptı
Karşı istikametten gelen 55 AHH 632 plakalı otomobil, yola savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmamak sağa doğru manevra yaptı.
Manevra yapan otomobil sürücüsü, Şehit Ayhan Kalkan Caddesi’nden Ali Kale Caddesi’ne çıkmak için bekleyen 55 AEG 632 plakalı otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, önünde seyir halindeki kurye motosikletine çarpan motosiklet sürücüsü Emre C. ise yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dün gece de ölümden dönmüştü
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre C., dün gece de kullandığı motosikletle otomobile çarpması sonucu başındaki kask sayesinde ölümden dönmüş, kazayı hafif yaralı atlatmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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