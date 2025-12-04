Abone ol: Google News

Samsun'da dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası polise çarptı

Atakum ilçesinde narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kovalamaca sırasında çaptığı Yunus polisi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 18:30
Samsun'da dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrası polise çarptı
  • Atakum'da "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında Yunus polisine çarptı.
  • Polis memuru Ö.K. yaralanarak tedavi altına alınırken, sürücü Y.E.Ç. ve kardeşi E.Ç. gözaltına alındı.
  • Mahkemeye sevk edilen iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan kovalamacanın sonu kötü bitti. 

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kızılay Kampı yanında Y.E.Ç. idaresindeki otomobil, narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

GÖREVLİ POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Polisin peşinde olduğu otomobil Yunus polislerinin uygulama noktasında da durmayarak araçlara ve görevli Yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra da askeri kampın tabelasına çarptı.

Kazada polis memuru Ö.K. yaralandı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Polis memuru tedavi altına alınırken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç. gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

