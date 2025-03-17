Samsun’da düzenlenen operasyonda 1 gözaltı
İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı.

Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenledi.

5 BİN DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin adet doldurulmuş makaron sigara ve 292 adet TAPDK bandrolü bulundu.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor