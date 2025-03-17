Haberler



3. Sayfa



Samsun’da düzenlenen operasyonda 1 gözaltı

Samsun’da düzenlenen operasyonda 1 gözaltı Kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahsa yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, aramalarda ise 5 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.