Samsun'da eğlence mekanı önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir içkili eğlence mekanı, silahlı magandaların hedefi oldu.

Akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki mekanın önüne giden bir grup kimliği belirsiz şahıs, yapının önünde duranlara ateş açtı.

2 YARALI

Yaşanan silahlı saldırıda O.N. (44) ve S.D.A. (32) bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırganlar kaçtı.

AYRI ARAÇLA KAÇTILAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu silahlı saldırıyı Ü.S. (50), E.C. (38), A.D. (29) ve B.İ.'nin (25) gerçekleştirdiği ve 4 ayrı araçla kaçtıkları tespit edildi.

4 GÖZALTI

Yapılan çalışmayla E.C., B.İ., A.D. ve B.C.P. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, 1 tabancayı olay yerinde, 2 tabancayı da gözaltına alınan şahıslar üzerinde ele geçirdi.

Soruşturma devam ediyor.