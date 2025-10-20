Samsun'da fırına silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

- Samsun'da bir fırına yapılan silahlı saldırıda Erkan Şaşmaz ayağından yaralandı.
- 56 yaşındaki yaralı, hastaneye kaldırıldı.
- Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle olduğu öğrenildi ve Y.C. gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde tüfekle ekmek fırınına ateş açıldı.
Saldırıda fırında bulunan Erkan Şaşmaz, ayağından vurularak yaralandı.
56 yaşındaki Şaşmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu öğrenilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.