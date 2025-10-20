Abone ol: Google News

Samsun'da fırına silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle fırına ateş açılması sonucu ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 22:09
  • Samsun'da bir fırına yapılan silahlı saldırıda Erkan Şaşmaz ayağından yaralandı.
  • 56 yaşındaki yaralı, hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle olduğu öğrenildi ve Y.C. gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde tüfekle ekmek fırınına ateş açıldı.

Saldırıda fırında bulunan Erkan Şaşmaz, ayağından vurularak yaralandı.

56 yaşındaki Şaşmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu öğrenilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

