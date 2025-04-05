Samsun'da kaçak midye avcılığına 37 bin lira ceza
DHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri avcılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirilen aracı durdurdu.

1 TON KUM MİDYESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, yasa dışı yolla avlanmış 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Midyeler, kontrollerinin ardından denize bırakıldı.

37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yakalanan sürücüye "Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
İrem Yılmaz
İrem Yılmaz
Editor