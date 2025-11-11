Samsun'da kendisini başka adresten ihbar ettiren şahıs, polisleri atlatamadı Samsun’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, yakalanmamak için polisleri kandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Göster Hızlı Özet Samsun'da cezaevi firarisi Y.Y., polisleri yanıltmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Polis, Y.Y.'nin saklandığı evi tespit etti ve kendisini yakaladı.

Y.Y., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, hakkında 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari Y.Y.’nin 19 Mayıs Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese gelen ekipler, firarinin yanında bulunan kız arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Y.Y.’nin Canik ilçesindeki bir adreste bulunduğu yönünde ihbar yaptığını fark etti. POLİSLERİ BAŞKA ADRESE YÖNLENDİRDİ AMA KAÇAMADI Polis ekipleri, şüphelinin kendilerini yanıltmaya çalıştığını anlayarak evin önünde gizlendi. Kendini güvende sanan Y.Y., evden çıktığı anda ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede, Y.Y.’nin cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Haberleri Aksaray'da 17 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

