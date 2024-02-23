Samsun'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdı Samsun'da telefonla aradığı yaşlı kadına kendini polis ve savcı olarak tanıtıp korkutup kandırarak 1 milyon 253 bin 500 liralık altın ve parasını alan şahıs, polis tarafından yakalandı.

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İHA

Aradıkları vatandaşlara kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılarının sonu gelmiyor.

Bu kez son olay Samsun'da yaşandı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Necla Aydın'ı (65) telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcı, "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti, suça karıştı. Biz sizi kurtaracağız." diyerek korkutup kandırdı.

Aynı numarayla yaşlı kadını 1 milyon 253 bin TL dolandırdılar

Şahıs, yaşlı kadının 1 milyon 200 bin TL olan ziynet eşyası (altın, bilezik, takı, gram altın) ile 53 bin 500 TL parasını elden teslim alarak dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu yaşlı kadının para ve ziynet eşyalarını alan I.E.Ş.'nin (18) yolcu otobüsüyle Samsun’dan Adana istikametine gittiğini tespit etti.

Dolandırıcı yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle yapılan koordineli çalışmalarda, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli I.E.Ş.'yi yakalandı.

Para ve altınlar eksiksiz teslim edildi

Şüpheli şahsın yapılan üst ve eşya aramasında, dolandırıcılık sonucunda yaşlı kadından alınan para ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirildi.

Yaşlı kadının para ve altınları polis tarafından kendisine teslim edildi.

Samsun Adliyesine sevk edilen I.E.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)