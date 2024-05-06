Samsun'da Kızılırmak’a düşen hafriyat kamyonunun şoförü öldü Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşen hafriyat kamyonunun şoförü 64 yaşındaki Nurettin Şenocak, hayatını kaybetti.

DHA

Samsun'un Bafra ilçesi Asar mevkiinde Nurettin Şenocak’ın kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, Kızılırmak Nehri’ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, denizaltı kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarıldı, öldüğü belirlendi

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Şenocak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nurettin Şenocak’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)