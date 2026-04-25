Sera Kadıgil'in Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Aldatılmış hissediyorum

Muhalefet 2023 seçimlerini unutamıyor...

Onlarca partinin birleşmesi sonrası ortak aday olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimleri kaybetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN YALNIZLIĞI

Tüm çatışmalar, tüm karşılıklı söylemler ise bu seçimlerin ardından geldi.

Kılıçdaroğlu, partisinden neredeyse 'hain' damgası yiyerek ayrılırken diğer muhalefet partilerinden de çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

HAYAL KIRIKLIĞINI 'ALDATILMIŞLIK' OLARAK TANIMLADI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Onlar TV’de yayımlanan Tatava Yok programında Şule Aydın’ın sorularını yanıtlayan Kadıgil, siyasete giriş sürecini ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını "aldatılmışlık" olarak tanımladı.

"ALEVİ KİMLİĞİ NEDENİYLE ÜYE OLDUM"

Kendi siyasi yolculuğunu anlatan Kadıgil, CHP’ye ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğiyle birlikte ısınabildiğini belirtti.

Eski genel başkan Deniz Baykal döneminde CHP’ye oy dahi vermediğini vurgulayan Kadıgil, "Kılıçdaroğlu geldiği zaman; Dersimli olması, Alevi kimliği ve daha demokrat duruşuyla 'bir şeyler değişebilir' umuduyla üye oldum. Siyasete girmem kendisinin vesilesiyle oldu." dedi.

"VAHİM OLAN GÖREMEMİŞ OLMAMIZ"

Gazeteci Şule Aydın’ın, "Geçmişe baktığınızda aldatılmış hissediyor musunuz?" sorusuna tereddüt etmeden "Evet, hissediyorum" yanıtını veren Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bir değişim mi yoksa baştan beri görememiş miyiz bunu bilmiyorum ama aldatılmış hissediyorum. Umarım bu bir değişimdir. Başından beri böyleyse ve biz göremediysek çok vahim çünkü.

CHP YÖNETİMİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Şu an Türkiye İşçi Partisi safında siyasete devam eden Kadıgil, Kılıçdaroğlu dönemine dair eleştirilerine rağmen CHP’nin bugünkü yönetiminden ve değişim sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.