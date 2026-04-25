İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Okul çevrelerinde yeni dönem

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları, herkesi üzdü.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, yeni önlemler hayata geçirilmeye başlandı.

Okul çevrelerinde de önlemler artırılırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla 81 il valiliğine genelge gönderildi.

Genelge kapsamında da okul çevrelerinde alınacak olan güvenlik önemleri tek tek belirtildi.

Vali ve kaymakamların bizzat koordine edeceği yeni sistemde, koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ile erken uyarı mekanizmaları temel ilke olarak benimsenecek.

Valilikler, alınan tedbirleri ve karşılaşılan durumları aylık raporlar halinde Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na sunacak.

POLİSE DOĞRUDAN BAĞLI "PANİK BUTONU" VE X-RAY DÖNEMİ

Acil Durum Butonu:

Tıpkı KADES uygulamasında olduğu gibi, okullarda en yakın genel kolluk kuvveti (Polis/Jandarma) ve 112 ile direkt iletişime geçilmesini sağlayacak acil durum butonları kurulacak.

X-Ray ve Turnike:

Okul giriş çıkışlarının sıkı kontrol altına alınması için kapılarda X-Ray cihazları, el dedektörleri ve turnike sistemleri kullanılacak.

Duvar Yükseklikleri Artıyor:

Çevre güvenliği için standartlar yeniden belirlendi.

İlkokullarda toplam duvar/korkuluk yüksekliği 2.5 metreye, ortaokul ve liselerde ise 3 metreye çıkarılacak.

Özel Güvenlik ve Alarm:

Girişlerde özel güvenlik personeli bulundurulması zorunlu hale gelirken, okul saatleri dışında izinsiz girişlere karşı elektronik alarm sistemleri kurulacak.

OKULLARIN ÇEVRESİ MERCEK ALTINDA

Genelgenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de "Okul Güvenliği Risk Değerlendirme Sistemi" oldu.

Buna göre okul yerleşkesinin ana giriş kapısı merkez alınarak 1 kilometrelik yarıçaplı alan "okul çevresi" olarak tanımlanacak ve bu bölge sürekli mercek altında tutulacak.

Okullar, çevrelerindeki suç ve risk oranlarına göre puanlanarak özel olarak takip edilecek.

Risk puanlamasında şu kriterler baz alınacak:

Son 12 ay içinde okul ve çevresinde meydana gelen adli olayların sayısı ve şiddet düzeyi (bıçaklı kavga, yaralama vb.)



Mahalledeki uyuşturucu ve organize suç yakalama oranları,



Sosyo-ekonomik kırılganlık (işsizlik, göç yoğunluğu) ve sosyal gerilim düzeyi,



Öğrencilere yönelik dijital ve sosyal riskler (radikalleşme, siber zorbalık, hedef gösterme).

RENKLİ TAKİP DÖNEMİ

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" genelgesiyle, okulların güvenlik seviyeleri 12 kriter üzerinden puanlanarak "yeşil, sarı, mavi ve kırmızı" renklerle takip edilecek.

Yeni dönemde okulların güvenlik standartları, genelge ekinde yer alan 12 maddelik "Güvenlik Kontrol Listesi" üzerinden puanlanarak karnelendirilecek.

Yapılan denetimler sonucunda okullar aldıkları puana göre risk gruplarına ayrılacak:

Yeşil (120 - 85 Puan): Güvenli seviye.



Sarı (84 - 60 Puan): Takip ve kontrol edilmesi gereken seviye.



Mavi (59 - 35 Puan):Güvenlik açıklarına kısa zamanda müdahale edilmesi gereken seviye.



Kırmızı (34 - 0 Puan): Kabul edilemez güvenlik seviyesi (Hemen çalışma başlatılması gereken kategori).

DEZENFORMASYON YAPANLARA YASAL İŞLEM

Genelgede, okul çevrelerinde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı da net bir uyarı yer aldı.

Olaylara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin yalnızca teyitli bilgiye dayalı ve sorumlu bir dille yapılacağı vurgulanırken; provokatif paylaşım yapan, suçu ve suçluyu öven içerikler üreten ve dezenformasyon girişiminde bulunanlar hakkında kararlılıkla yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.