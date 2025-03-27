Samsun'da likit esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki V.M.'nin ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 231 adet elektronik sigara görünümlü 200 gram likit esrar, 1 gram metamfetamin maddesi, 1.5 gram kubar esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza hap, 30 gram skunk maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan V.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından geçen hafta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine V.M. yeniden gözaltına alındı ve bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.