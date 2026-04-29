İstanbul'da tartıştığı kadını sokak ortasında yumruklayarak darbetti

İstanbul Maltepe'de, caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı.

Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçın çeken saldırgan, yumruk attığı kadını darbetti.

YOL ORTASINDA KADINI YUMRUKLARLA DARBETTİ

Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı.

Bu sırada yoldan geçen bir mo tokurye duruma müdahale etmeye çalıştı; ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI

Darbettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı.

Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan, kendini uyaran bir kişiye saldırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı.

Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.