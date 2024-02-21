Samsun'da okul müdürü darbedildi: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokulu'na ait otoparkta okul müdürü Fırat Ş. (58), tanımadığı 2 kişi tarafından aracının içinde darbedildi.
Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan ve darp sonucu yaralanan Fırat Ş. tedavi altına alındı.
Tanımadığı kişiler tarafından aracının içinde darbedildi
Yaralı müdür, kimseyle bir probleminin bulunmadığını belirterek saldırganları tanımadığı söyledi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada 2 saldırganın olay sonrası bindiği aracı tespit etti.
3 kişi yakalandı
Polis, darp olayına karışan 17 yaşındaki A.M.C. ile olay sonrası saldırganların bindiği araçta bulunan O.K.(34) ve Y.U.'yu (25) gözaltına aldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.M.C. ile Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan O.K. ve Y.U., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Darp olayına karışan ikinci kişi olan A.Y.'nin (24) ise yakalanmasına çalışılıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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