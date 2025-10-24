Abone ol: Google News

Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk öldü

Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 23:16
  • Samsun'da bir otomobil, elektrikli bisiklete çarptı.
  • Kazada bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki otomobil, Birkan C.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf Eren (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

