Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki çocuk öldü

Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki otomobil, Birkan C.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf Eren (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.