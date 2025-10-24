Samsun'da özel eğitim öğrencisi okulda arkadaşını makasla yaraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Mete Yahşi Ortaokulu'ndaki özel eğitim programında yer alan 6. sınıf öğrencisi henüz belirlenemeyen nedenle aynı okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisine elindeki makasla vurdu.

Sırtından yaralanan öğrenci, ilk müdahalesi okulda yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından idari ve adli inceleme başlatıldı.