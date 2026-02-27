İsrail'de etrafımızı saracaklar korkusu: Türkiye öncülüğünde başladı

Orta Doğu çevresinde ve içinde 'ittifaklar altıgeni' adını verdiği bütüncül bir sistem kurma vizyonuna sahip olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ittifakın Hindistan, çeşitli Arap ve Afrika ülkeleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere Akdeniz ulusları ve Asya'dan henüz detay veremeyeceği ulusları kapsadığını belirtmişti.

'Altıgen ittifak' vizyonu ile ilgili fazla detay vermeyen Netanyahu, amacını 'hem çok sert darbeler indirdiğimiz radikal Şii eksenine hem de ortaya çıkan radikal Sünni eksenine karşı gerçeklik, zorluklar ve hedefler konusunda aynı görüşte olan uluslardan oluşan bir eksen oluşturmak' olarak tarif etmişti.

"İSRAİL'İ ÇEVRELEYEN STRATEJİK BLOK"

İsrail basınında Türkiye ile Mısır, Katar, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin Sünni eksenini oluşturacağı öne sürülürken Orta Doğu'daki güç dengelerinin İsrail etrafında yeniden şekilleneceği vurgulandı.

Haber platformu Mida tarafından yayınlanan ve Avrupa merkezli Gatestone Enstitüsü'nün araştırmasına dayanan rapor kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sünni çoğunluklu devletler arasında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir diplomatik girişim başlattığı ifade edildi.

Raporda Erdoğan'ın sadece eski bölgesel rakiplerle uzlaşmayı değil, İsrail'i çevreleyen ve 'Sünni ekseni' olarak tanımlanan koordineli bir siyasi ve stratejik blok oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

"MISIR'IN DAHİL OLMASIYLA İSRAİL EKONOMİSİ RİSK ALTINA GİRECEK"

Erdoğan'ın Şubat 2026 döneminde Mısır ve Suudi Arabistan ziyaretleri ile İstanbul'da Ürdün Kralı II. Abdullah’ı ağırlamasıyla Körfez ülkeleri ile normalleşmeyi hedefleyen yeni bir sürece gidildiğinin altı çizilirken Türk hava savunma sistemleri ve mühimmat teslimatlarının beklendiği belirtildi.

Raporda ayrıca stratejik planın öne çıktığı denklemde Mısır'ın ittifaka katılmasının Kahire'nin Süveyş Kanalı üzerindeki kontrolü ve Kuzey Afrika ile Akdeniz güvenliğindeki merkezi rolü göz önüne alındı.

Mısır'ın İsrail ekonomisi için hayati önem taşıyan deniz yolları üzerinde lojistik bir kaldıraç sağlayacağı öne sürüldü.