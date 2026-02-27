Domenico Tedesco: Başımız dik elendik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında konuk olduğu İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı 2-1 mağlup etti.

İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa’ya veda etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu.

"İSTANBUL'DA KAYBETTİK"

Turu ilk maçta kaybettiklerini belirten Tedesco, şu açıklamayı yaptı:

Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı.

TARIK, ALAETTİN, OĞUZ...

Tarık Çetin'in performansından övgüyle bahseden Tedesco, şu sözleri sarf etti:

Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi.

"TAKIM HAYATTA KALDI!"

Domenico Tedesco, açıklamalarına şöyle devam etti:

Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!

JAYDEN, MERT, FRED, MUSABA

Tedesco ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Jayden Oosterwolde, Antalyaspor maçında hazır olacak. Bizimle beraber kafilede yer alacak. Mert Günok ve Fred de oraya gelecekler, Anthony Musaba da gelecek.

"BAŞIMIZ DİK ELENDİK"

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, "başlarının dik" olduğunu söyledi.

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, maçtaki oyundan gurur duyduklarını belirtti.

Turu ilk maçta kaybettiklerini vurgulayan Tedesco, "Maçtan sonra soyunma odasında çok iyi bir atmosfer vardı çünkü oyunumuzla gurur duyuyorduk. Sahada kişiliğimizi gösterdik ve cesur oynadık. Biz turu Kadıköy'de kaybettik. Birkaç gün önce yeni teknik direktörleri gelmişti ve normalin üzerinde performans sergilediler. Biz de normalimizin altında performans sergilemiştik. Durumun gerçeği bu. Tüm bunlar ilk maçın 3-0 bitmesine sebep oldu. Bugün olgun oyun sergiledik, çok pozisyon bulduk. İkinci golü daha erken bulsak işler onlar için daha zor olurdu. Bu turnuvadan elendik ama başımız dik elendik." diye konuştu.

"FARKLI SİSTEMLERİ OYNAYABİLİYORUZ"

Antalyaspor maçında daha fazla opsiyonlarının bulunacağını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:

Antalyaspor maçında Jayden'ın (Oosterwolde) hazır olacağını düşünüyorum. Yarın Antalya'ya uçup takıma katılacak. Musaba, Mert ve Fred de gelecek. Farklı opsiyonlarımız olacak. O maçta 2 stoper olacağı için 4'lü ya da 3'lü oynayabiliriz. Farklı sistemleri oynayabiliyoruz. Önemli olan sistem değildir. 3'lü oynamanın defansif olduğuna dair konuşuluyor ama gerçek bu değil. Bu sizin sahaya nasıl yansıttığınızla ilgili. Bugün 2 kanat bekimiz çok ofansif özellikleri olan, o düşüncede oyunculardı. Onlarla oynayınca bu sistemde ofansif anlayış sergiliyorsunuz bu akşam olduğu gibi.

Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısına devam edemeyen Nene'nin sağlık durumunun yarın netlik kazanacağını sözlerine ekledi.