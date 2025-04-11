İHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Baki Esen Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ali Kaya'nın kullandığı minibüs, polis memuru Taner Yıldırım yönetimindeki park halindeki polis otosuna arkadan çarptı.
Polis aracı, minibüsün çarpması sonucu savruldu.
1'İ POLİS 2 YARALI
Bunun üzerine polis aracı, kaldırım kenarında elektrik direğine çarptı.
Kazada, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi polis aracında bulunan polis memuru İhsan Bilgin ile minibüs sürücüsü Ali Kaya yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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