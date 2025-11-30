Samsun'da tanker sürücüsü araçta silahla vurulmuş halde ölü bulundu

- Samsun'un İlkadım ilçesinde tanker sürücüsü Şaban Ö., aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
- Ailesi, kendisine ulaşamayınca arama başlatmış ve aracın içinde cansız bedenini bulmuştu.
- Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda park edilmiş halde duran 55 ANT 107 plakalı tankerde, Şaban Ö. (57) isimli şahısın cansız bedenine ulaşıldı.
Ailesinin telefonla ulaşamaması üzerine aramaya çıktığı Şaban Ö., arama çalışmasında aracın şoför koltuğunda tabancayla vurulmuş halde bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Şaban Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olay yerinde Şaban Ö.'nün yakınları sinir krizi geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.