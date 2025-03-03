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İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla sanal devriye ekiplerini devreye soktu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, trafik düzenini bozan sürücüler tespit edilerek işlem yapıldı.

1 MİLYONU AŞKIN PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde 65 araç sürücüsüne usulsüz çakar kullanımı, drift atma, makas atma, lastik yakma, hatalı park, abartı egzoz kullanımı, tehlikeli araç kullanımı ve konvoy oluşturma gibi ihlallerden toplam 1 milyon 174 bin 956 TL para cezası kesildi.

Ayrıca 14 araç trafikten menedilirken, 6 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, Samsun'da trafik kurallarına uyulmasını sağlamak için denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin trafik kurallarına uymasının hem kendi güvenlikleri hem de diğer vatandaşların can güvenliği için kritik önem taşıdığını vurguladı.