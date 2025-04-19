Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu maddelere geçit vermiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenleneni uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 5 parça halinde satışa hazır 201,08 gram metamfetamin, 18,17 gram esrar, 2,17 gram sentetik kannabinoid, 114 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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İrem Yılmaz
Editor