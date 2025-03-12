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İHA

Samsun'da kent genelinde uyuşturucuya yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada görevli trafik polisi ekipleri, şüpheli görünen 2 otomobili durdurdu.

DÖŞEMELERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramada, otomobillerin arka tarafındaki kapı direklerinin döşemesine zulalanmış çok sayıda uyuşturucu tespit edildi.

Ekipler, araçlarda 52,1 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza hapı, 10,8 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 3 şeffaf kağıt, esrar öğütme aparatı, 2 uyuşturucu hap ve 2 yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi.

5 GÖZALTI

Olayla ilgili araçların da sürücüleri dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) emniyete götürüldü.