Samsun'da yanlış teşhis can yaktı: Kız arkadaşına yardımcı olan adamı ağır yaraladı

- İlkadım ilçesinde, A.Ş. bir kıza yardım etmek isterken yanlışlıkla kız arkadaşının tacizcisi sanıldı.
- Kızın erkek arkadaşı İ.K. tarafından bıçaklanan A.Ş.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
- İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yardımcı olmak isterken canından oluyordu...
İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki İ.K., kız arkadaşını rahatsız edenleri kovalayan 37 yaşındaki A.Ş.'yi, kız arkadaşını rahatsız ettiğini zannederek bıçakla saldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yolda karşılaştığı kıza yardım etmek isterken bıçaklanan A.Ş., ağır yaralı halde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
BIÇAKLAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İ.K., bıçakladığı şahsı kız arkadaşının yanında görünce yanlış anladığını ifade etti.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.