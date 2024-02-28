Samsun'da yeni yapılan okulun bahçesinde göçük, duvarında çatlak oluştu Atakum ilçesinde yeni yapılan bir okulun bahçesinde göçükler, dış cephe duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Büyükkolpınar Mahallesi'nde yer alan bir okul ve okula ait atölyelerde duvarlarda çatlaklar tespit edildi, ayrıca bahçenin bazı noktalarında göçükler meydana geldi.

Hürriyetçi Eğitim-Sen'in Samsun 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, durumu yerinde incelemek üzere okula ziyaret gerçekleştirdi.

Okul duvarlarındaki çatlaklar ve bahçede oluşan göçüklere tepki gösteren sendika üyeleri, bir basın açıklaması yaparak durumu kamuoyuna duyurdu.

"Sorumlusu kim?"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı İlker İlkin, Necmettin Erbakan Ortaokulu binasında da çatlakların olduğunu ve bu şekilde öğrenci ve öğretmenlerin ders işlediklerine dikkat çekerek şunları söyledi:



Bu okullar yaklaşık 5-6 yıl önce yapıldı, fakat hiç kullanılmadı, faaliyete geçirmek için hazırlanılırken bu çökmeler yaşandı ve atıl duruma geldi. Bakanlıktan bunun için ödenek istendiğini fakat hala bir çözüm bulunamadı. Milyonlarca para harcanarak, Atakum heyelan bölgesine yapılan ve tabanı çöktüğü için açılamadan kullanılamaz duruma gelen 3 adet okul binasının ve halen çökmeye devam ederek hemen yanı başındaki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu öğrencilerini ve öğretmenlerini tehdit eden binaların sorumlusu kimdir ve bu durumun giderilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır. Yetkilileri bir an önce tatmin edici açıklama yapmaya, ihmali olanlardan hesabını sormaya ve Necmettin Erbakan Ortaokulu’nda eğitim öğretime devam eden eğitimcilerin, öğrencilerin ve tedirgin olan velilerimizin gönlüne su serpecek açıklamalar yaparak bir an önce önlem almaya davet ediyoruz.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, okul kampüs alanı ile ilgili inceleme ve keşif çalışmalarının devam ettiği, okulun batı ve güney cephesinde kayma alanında bulunan üç binada eğitim-öğretim yapılmadığı ve okul kampüs alanının doğu tarafına kalan kayma alanından uzak binada eğitim-öğretimin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)