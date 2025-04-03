İHA
Aydın Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.T. isimli şüpheli, Kuşadası ilçesinde fiziki takip sonucu yakalandı.
TUTUKLANDI
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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