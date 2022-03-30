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    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı

    Eşinin çocuk istememesinden dolayı banyoda doğurduğu bebeğini çöpe attığını söyleyen kadın, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:07
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    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde, dün temizlik işçileri bir bebek cesedi gördü.

    Durum hemen polise bildirildi.

    Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna doğum kordonunun dolandığı tespit edildi.

    KAMERALAR ORTAYA ÇIKARDI

    Soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

    İzlenen görüntülerde bir kadının, sabah saat 08.00 sıralarında çöp konteynerinin çevresinde gezdiği görüldü.

    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı #1

    KİMLİĞİ HEMEN TESPİT EDİLDİ

    Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. (36) olduğu ortaya çıktı.

    Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı #2

    ‘EŞİM İSTEMEDİ’

    Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y., 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocuğu olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını dile getirdi.

    Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti.

    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı #3

    “KARANLIKTA ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIM”

    Şüpheli Pervin Y.'nin “Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim.” dediği öğrenildi.

    Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.

    Sancaktepe’de bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı #4


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