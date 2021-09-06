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    Sancaktepe’de öğrenci servisi minibüsle çarpıştı

    Öğrencileri okula bıraktıktan sonra dönüş yapan servis aracı, karşı şeritten gelen minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:52
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    Sancaktepe’de öğrenci servisi minibüsle çarpıştı

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesine Paşaköy Mahallesi Adnan Sokak üzerinde, saat 08.30 sıralarında, çocukları okula bıraktıktan sonra dönüş yapan Berkan Sezgin yönetimindeki okul servisi, karşı şeritten gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile Berkan Sezgin ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sancaktepe’de öğrenci servisi minibüsle çarpıştı VİDEO

    “UYARI LEVHASI ASILMASI GEREKİYOR”

    Mustafa Ak isimli bir vatandaş, “Burada sık sık kaza oluyor. Burayı tek şerit sanıyorlar. Sokağın girişine bir uyarı levhası asılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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