Şanlıurfa'da 13 yaşındaki kardeşini öldüren ağabey kaçtı

- Şanlıurfa'da 13 yaşındaki kardeşini öldüren ağabey A.B., kaçtı.
- Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
- Kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Ağveren Mahallesi'nde kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.