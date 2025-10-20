Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk bıçakla arkadaşını öldürdü

- Şanlıurfa'da 14 yaşındaki Y.K., 16 yaşındaki arkadaşı Hakkı Eren Kubat'ı bıçaklayarak öldürdü.
- Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Y.K. gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi'nde 14 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Y.K., yanındaki bıçakla arkadaşı Kubat'ı bıçakladı.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kubat, kanlar içinde yere yığılırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşananların ardından kaçan Y.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.