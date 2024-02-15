Şanlıurfa'da akılalmaz saldırı! Dövdükleri çobanın çıplak görüntülerini çektiler Viranşehir ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban Ali S., 5 kişi tarafından dövüldü ve çıplak haldeki görüntüleri çekildi. Aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda kalan Ali S., son günlerde çıplak görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla evden çıkamaz hale geldi.

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DHA

İğrenç olayın adresi Şanlıurfa..

Geçen yıl mayıs ayında Viranşehir'e bağlı Kadı Mahallesi kırsalında çobanlık yapan 2 çocuk babası Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen 5 kişinin saldırısına uğradı.

Beyin kanaması geçirdi

Dövülen ve uzun namlulu tüfekle başına vurulması sonucu beyin kanaması geçiren Ali S.'nin bu sırada kıyafetleri çıkarılarak çıplak görüntüleri çekildi.

Saldırganların arazide terk ettiği ve bölgede hayvan otlatan diğer çobanlar tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan Ali S., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Husumetlileri yakalanıp serbest bırakıldı

Bu sırada olaya ilişkin yürütülen soruşturmada çoban Ali S.'nin husumetlisi oldukları belirlenen akraba ve kardeşler Mehmet, Şeyhmus, Muhammed, Ali ve Aslan K. gözaltına alındı.

Ancak bu kişiler sorgulamalarında suçlamaları kabul etmedi ve sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Beyin kanaması geçiren Ali S. ise 2 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Çıplak görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Yaşadığı olay yüzünden kimseyle görüşmediğini ve evden dışarı adım atmadığının belirten Ali S., son günlerde darbedildikten sonra çekilen çıplak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine şikayette bulundu.

"Evden çıkamıyorum, kimsenin yüzüne bakamıyorum"

Jandarmanın görüntülerini yayımlayan ve kendisine saldıran kişileri bulmasını isteyen Ali S., "Evden çıkamıyor ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Görüntülerin internet ortamından kaldırılmasını ve bana bunu yaşatan kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması ise sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)