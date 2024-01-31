Şanlıurfa'da akrabaların silahlı kavgası: 7 yaralı

İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Boğazı'nda, aralarında anlaşmazlık bulunan 2 akraba aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.
7 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 3'ü silahla olmak üzere yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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