Şanlıurfa'da akrabaların silahlı kavgası: 7 yaralı Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Boğazı'nda, aralarında anlaşmazlık bulunan 2 akraba aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.

7 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltında

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 3'ü silahla olmak üzere yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)