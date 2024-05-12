Haberler



3. Sayfa



Şanlıurfa'da bir bebek sokağa terk edilmiş halde bulundu

Şanlıurfa'da bir bebek sokağa terk edilmiş halde bulundu Sokaktan geçen insanların ağlayan bir bebek sesi duyması üzerine bulunan kundağa sarılmış bebek ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, bebeği bırakan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.