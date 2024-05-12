Şanlıurfa'da bir bebek sokağa terk edilmiş halde bulundu

DHA
Şanlıurfa'da sahipsiz bebek polis ekiplerini harekete geçirdi...
Siverek ilçesinde akşam saatlerinde sokaktan geçenler, bir bebeğin ağlama sesini duydu.
Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Çevreye baktıklarında bir binanın bahçe duvarının kenarında kundak içerisinde soğuk havada terk edilmiş bebek buldu.
Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin sağlık durumu iyi
Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler harekete geçti
Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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