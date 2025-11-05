Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, altın ve silah ele geçirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, operasyon kapsamında 832 bin 720 TL, 11 bin 840 dolar, 930 euro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye poundu, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 fişek ve çok sayıda dijital materyale el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.