Gaziantep FK'yi farklı geçen Fenerbahçe kupada çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 4-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı.
Mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başaran Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ile 86. dakikada Archie Brown kaydetti.
Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Fenerbahçe, grup etabını lider Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlayarak çeyrek final biletinin sahibi oldu.
Gaziantep FK ise 6 puanla 4. sırada kalarak Türkiye Kupası'na veda etti.
GAZİANTEP FK: 0 - FENERBAHÇE: 4
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sangare, Abena, Mujakic, Rodriguies (Dk. 46 Lungoyi), Melih Kabasakal, Kozlowski (Dk. 84 Gidado), Sorescu (Dk. 73 Tayyip Talha Sanuç), Camara, Yusuf Kabadayı (Dk. 59 Bayo), Maxim (Dk. 83 Gasama)
Fenerbahçe: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür (Dk. 88 Kamil Efe Üregen), Levent Mercan, Brown, Fred, Kante (Dk. 70 Oğuz Aydın), Guendouzi (Dk. 88 Alaettin Ekici), Musaba (Dk. 70 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 77 Nene)
Goller: Dk. 33 Musaba, Dk. 52 Cherif, Dk. 79 Nene, Dk. 85 Brown (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Fred, Dk. 75 Brown (Fenerbahçe), Dk. 28 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)